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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hong Kong (DHA) 
24.11.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Çin'e soğuk duş...

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Çin'e soğuk duş...

Hong Kong'da bugün tamamlanan yerel seçimlerle ilgili oy sayımı devam ederken, açılan sandıklardan elde edilen sonuçlara göre demokrasi destekçisi adaylar, Çin destekçisi adaylara göre önde gidiyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde düzenlenen mahalli idare seçiminde oy sayım işlemi başladı.

7 milyon 400 bin nüfuslu kentte, 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yerel saatle 07.30'dan 22.30'a kadar oy kullanıldı.

Hükümet ve milletvekillerinin, Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği Hong Kong'da yerel seçim tek "tam demokratik" sandık pratiği özelliği taşıyor.

Seçim için bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı otonom bölgede, katılım oranı yüzde 71,2 oldu.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının başlamasıyla, seçmenler oy kullanma merkezlerinde sayımı izlemeye başladı.

Yerel seçimin ilk 4 saatinde 1 milyondan fazla seçmen oy kullanırken, 2015'teki seçimin ilk 4 saatinde 340 bin kişi oy vermişti.

Diğer yandan 2015'te 3 milyon 120 bin seçmen kayıt yaptırmış, bunların sadece yüzde 47,1'i sandığa gitmişti.

İLK SONUÇLAR

Açılan sandıklardan elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre, demokrasi destekçisi adaylar mecliste 197 koltuk kazanırken, Çin destekçisi adayların ise 24 koltuk sahibi olduğu ifade ediliyor.

Lek Yuen, Shat'in belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan demokrasi destekçisi konsey üyesi Jimmy Sham, yeni üyelere polisin PolyU bölgesindeki kuşatmasını sonlandırması için başlattığı imza kampanyasını destekleme çağrısı yaptı.

Yerel medyaya göre Tuen Mun, Wong Tai Sin ve Tai Po belediyelerinde de demokrasi destekçisi adayların kazandığı belirtilirken, demokrasi destekçilerinin rakiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.

 

"HONG KONG YÖNETİMİNE MESAJ"

Tsim Tsa Tsui bölgesinde seçimi kazanan demokrat aday Leslie Chan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hong Kong'dakilere destekleri için teşekkürlerini iletti.

Çine soğuk duş...

Tsim Tsa Tsui bölgesinde seçimi kazanan demokrat aday Leslie Chan (sağda), büyük sevinç yaşadı.

Seçime katılımın Hong Kong yönetimine çok önemli bir mesaj olduğuna dikkati çeken Chan, "Bu onlara ne istediğimizi gösteren bir işaret. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Chan, Hong Kong'un kendi milletvekillerini de seçmek istediğini vurguladı.

 

GENEL SEÇİMDE HALK SANDIĞA GİDEMİYOR

Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin bin 200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek "tam demokratik" sandık pratiğine Pekin'in bölgedeki baskınlığını kırmak adına büyük önem veriyor.

Yerel seçime katılan bin 104 adaydan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına bin 200 kişilik komiteye girerek hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu modele aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

 

 

 

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