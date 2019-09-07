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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
07.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

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Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

Kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınan adamın, bir barda söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Adamın, izleyenlerin kanını donduran o görüntüleri ABD’de günün konusu oldu. 

ABD’de yaşayan Amanda Custer (31) adlı kadın Kaliforniya eyaletinde Temmuz ayında ortadan kaybolmuştu. Los Angeles polisi kadına dair şu ana kadar bir bulguya rastlamamıştı ancak polis, kadının sevgilisi olduğunu öğrendiği 27 yaşındaki Robert Camou adlı adamı takibe almıştı. Daha önce kız arkadaşı ve ailesine defalarca şiddet uygulayan Camou’nun emniyetteki kabarık dosyası sonrası polis, adam üzerindeki takibini arttırdı.

YATAK ODASINDA KAN İZLERİNE RASTLANDI

Polis ekipleri dün Robert Camou’nun evinde arama yaptı ve yatak odasında, Amanda Custer’ın kan izlerine rastlandı. Şüpheli Camou ise aracında uyurken bulundu. Arabada yapılan aramada da, bagajda kazma ve kadının kan izlerine rastlandı. Adam gözaltına alındı.

BARDA SÖYLEDİĞİ RAP ŞARKIDA İTİRAF ETTİ

Robert Camou’nun gözaltına alınması haberinin duyulması sonrası, Camou’nun bir barda ‘açık mikrofon’ adlı programda söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf ettiğine dair görüntü ortaya çıktı.

Bardaki bir kişi tarafından kaydedilen ve polise verilen görüntülerde Camou’nun bir kadını öldürüp, gömdüğünü, polislerin kendisini aradığını ancak kendisinin ‘çenesini kapalı tutuğunu’ söylediği görülüyor.

Polis, görüntülerin, cinayetin ertesi günü çekilmiş olduğunu düşünüyor.

Polis yetkilileri, Camou ile ilgili mahkemeye tüm delillerle beraber bu videonun da sunulacağını belirterek, Amanda Custer’ın cesedinin yerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

ABD medyası, Amanda Custer’ın, Camou’un kendisini öldüreceğini, hayatından endişe duyduğunu ve sürekli taciz ettiğine dair 2018’de ihbarda bulunduğunun öğrenildiğini yazdı.

 

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