Bir cinayeti gizlemek için dört kişiyi öldürdü

POLONYA’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bir binada geçen pazar sabahı doğalgaz patlaması meydana gelmişti. Patlama sonrası dört katlı binanın bir kısmı çökerken, bina sakinlerinin bir kısmı enkaz altında kalmıştı.

Olay yerine intikal eden arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri özel ekipman ve köpeklerle arama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini belirtmişti. 61 kişinin yaşadığı binada dört kişinin cesedine ulaşılmıştı. Patlamadan yaralı kurtulan 21 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, pazartesi günü bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Ekipler aynı gün enkaz altından bir de bir köpeği sağ kurtardı.





ONLARCA İNSAN EVSİZ KALDI

Dört kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı, kış ortasında onlarca insanın evsiz kaldığı doğalgaz patlamasının ardından yapılan incelemelerde, patlamanın ardında akıllara durgunluk veren bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Yetkililerin belirlemelerine göre patlamaya binada işlenen cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak sebebiyet verildi.

BIÇAKLAYIP, KAFASINI KESTİ

Buna göre patlamadan bir önceki gün İngiltere’den sürpriz bir şekilde evine gelen Tomasz J., kendisinden boşanmak isteyen eşi Beata J. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tomasz J., Beata J.’yi birçok yerinden bıçakladıktan sonra kafasını kesti. Tomasz J. daha sonra cinayeti örtmek için evdeki gaz tesisatına müdahale ederek patlamaya yol açtı.

Karı-koca kavgasıyla hiç ilgisi olmayan dört kişinin hayatına mal olan Tomasz J.’nin kendisi de patlamadan kaçamayarak yaralandı. Vücudunun yüzde 50’si yanan cinayet zanlısının hastanedeki tedavisine uyutularak devam edilirken, hastane odasının kapısında da polis nöbet tutuyor.