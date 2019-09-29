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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
29.09.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

'Chirac, Saddam Hüseyin'den 6 milyon dolar rüşvet aldı'

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'Chirac, Saddam Hüseyin'den 6 milyon dolar rüşvet aldı'

86 yaşında hayatını kaybeden Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 6 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

Üç gün önce hayatını kaybeden Jacques Chirac ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı.

İngiltere'nin eski istihbarat başkanı Richard Dearlove, eski cumhurbaşkanının Irak savaşına karşı olduğunu, fakat bunun sebebinin Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'den 6,15 milyon dolar rüşvet almasığı olduğunu ileri sürdü.

O zamanlar İngiltere'nin MI6 istihbarat şefi olarak görev yapan Richard Dearlove, hem İngiltere hem de ABD istihbaratının rüşvetten haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.

"Son ölüm ilanları Chirac'ın Irak konusunda haklı olduğunu ve geri kalanımızın yanlış yaptığını söylüyor" diyen Dearlove, Saddam Hüseyin'in Fransız lidere 1995 ile 2002 yıllarındaki seçimlerde kullanması için 6 milyon dolar verdiğini belirtti.

Chirac, Saddam Hüseyinden 6 milyon dolar rüşvet aldı

Dearlove, Almanya ve Rusya liderleri Putin ile Schröder'in 2003'te savaş karşıtı tavırlarında Fransa lideri olarak başı çeken Chirac'ın bu tavrının aldığı paralardan kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan bu bilginin eski cumhurbaşkanının ölümünden sadece 3 gün sonra açıklanması dikkat çekti.

SARKOZY'NİN KADDAFİ'DEN RÜŞVET ALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığı açıklanmıştı.

Sarkozy, Kaddafi'nin seçim kampanyasına yaptığı yardımın 45 bin dolardan az olduğunu ve bu paranın "seçim kampanyası bütçesinin çok küçük bir kısmına denk geldiğini" savunmuştu.

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