Chicago’da ışıklı ejderha festivali
Binlerce yıllık tarihe sahip Çin’in modern ve antik kültürünün konu alındığı ‘Ejderha Işıkları’ adlı ışık şovu, ABD’nin Chicago kentinde inanılmaz bir görsel şölenle sergilendi.
Dünyanın birçok büyük kentinin ardından ABD’nin Chicago kentine gelen şov kapsamında, Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı birbirinden görkemli yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon, Soldier Field Stadyumu’nun devasa büyüklükteki açık otoparkında meraklılarla buluştu. Uzunlukları 60 metreyi aşan ‘ışıktan’ heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile daha da renklenen şov, soğuk havaya rağmen 6 Mayıs’a kadar devam edecek.
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