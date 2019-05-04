Chewbacca öldü
YILDIZ Savaşları serisinin ikonik, uzun boylu, tüylü ve Han Solo’nun sağdıcı olan Chewbacca karakterine hayat veren Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi dün Twitter’dan yaptığı açıklamada Mayhew’in 30 Nisan’da vefat ettiğini belirtti. Son dönemde sağlık sorunları çeken Mayhew’in ölümünün ardından, Yıldız Savaşları’nın 1977, 1980 ve 1983 tarihlerindeki orijinal üçlemesinde kendisiyle birlikte yer almış oyuncu arkadaşları Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker) ve yönetmen George Lucas başsağlığı mesajları yayınladı.
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