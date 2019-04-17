Cezayir’de ikinci kritik istifa
CEZAYİR’de göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz dün istifa etti.
Yargının zirvesindeki Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih’e istifasını sundu. Bilayz, 10 Şubat’ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir’de yargı erkinin zirvesindeki Anayasa Konseyi’nin başkanlığına atanmıştı. “Buteflika rejiminin kalıntısı” olarak kabul edilen ve aralarında Bilayz’ın da bulunduğu devletin zirvesindeki bazı isimlerin gitmesi yönünde güçlü bir talep bulunuyordu. Cezayirliler düzenledikleri gösterilerde Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz’ın gitmesi konusunda tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu. Ülkede krizin çözümü için kamuoyunda tartışılan anayasal seçeneklerden biri de Anayasa Konseyi Başkanı’nın istifa etmesi ve yerine bir uzlaşı figürünün atanması olmuştu. Ülkede 20 yıldır yönetimde olan 82 yaşındaki Buteflika, yaklaşık 1.5 ay süren protestolar ve ordunun “uyarıları” sonrası
2 Nisan’da istifa etmişti.
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