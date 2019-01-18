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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.01.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Nisan'da yapılacak

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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Nisan'da yapılacak

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seçim kanununun 136. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu madde, seçim kurulunun seçimin gerçekleşeceği tarihten 90 gün önce göreve çağrılmasını öngörüyor.

Karar, ülkede iktidar ve muhalefet arasında gelecek döneme ilişkin bir uzlaşı arayışı adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönündeki tartışmalara son vermiş oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Yasalara göre Buteflika'nın adaylığını bugünden itibaren 45 gün içinde açıklaması gerekiyor.

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