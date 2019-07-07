Cezaevinde ressam oldu
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten dolayı 32 ay hapse mahkûm olan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla (49) cezaevinde çizdiği resimleri Instagram’da paylaşmaya başladı.
19 Temmuz’da ABD’de cezaevinden tahliye edildikten sonra birkaç gün içinde Türkiye’ye gönderilmesi beklenen Atilla, cezaevinde aldığı aşçılık kursunun yanı sıra karakalem ve yağlıboya resim tutkusunu da geliştirmiş. Hakan Atilla’nın eşi Gülçin Atilla, avukat aracılığıyla kendisine iletilen eşinin çalışmalarını arkadaşlarının da görebilmesi için Instagram’da ‘atillamehmethakan’ isimli hesap açtı. ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Schuykull Cezaevi’nde tutulan Atilla, gençlik yıllarından beri karakalem çalışması yapıyormuş. Cezaevindeki Yunanistanlı bir hükümlünün kendisine hediye ettiği yağlıboya takımı ile resim tekniğini geliştiren Atilla, çalışmalarını ilk önce ailesiyle paylaştı.
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