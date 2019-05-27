Cezaevinde defile
Brezilya’da düzenlenen Sao Paulo Moda Haftası kapsamında bir de sürpriz yapıldı.
Geçen çarşamba günü, ülkedeki çeşitli cezaevlerinden modaya meraklı tutuklu ve hükümlüler, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde birkaç aydır üzerinde çalıştıkları kreasyonlarını sergilediler. BBC’nin haberine göre tasarımları taşıyan modeller, podyum yerine cezaevinin avlusunda geçit yaptı. Hükümlü tasarımcılar da duvar kenarında kıyafetlerini giyen modelleri izledi. Defilenin tutukluları tığ ile örgü faaliyetiyle rehabilite etme projesinin bir parçası olduğu açıklandı.
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