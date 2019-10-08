Çevre için eylem maratonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇevre için eylem maratonu
GeriDünya Çevre için eylem maratonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çevre için eylem maratonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çevre için eylem maratonu

GEÇEN yıl İngiltere’de kurulmasının ardından kısa zamanda sesi küresel boyutlara ulaşan Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) isimli çevreci oluşum, iki hafta sürecek eylemlerine dün olaylı başladı.

Çevreci grup taleplerini her şehirde farklı yollarla dile getirse de aynı amaç etrafında toplandı, hükümetleri gezegeni kurtarmak adına daha ciddi adımlar atmaya çağırdı. Bu doğrultuda İngiltere’nin başkenti Londra’da bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları trafiğe kapatan eylemciler, pek çok köprüyü de işgal etti. İngiltere’de Kraliçe’nin önümüzdeki pazartesi günü parlamento açılış konuşmasını yapmasının ardından, eylemlere katılan aktivistlerin sayısının 30 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çevre için eylem maratonu

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Önlem amaçlı gözaltılara cumartesiden başlayan Londra polisi, üç gün içinde Extinction Rebellion’un bazı ‘karargâh noktalarını’ da basarak toplamda 39 kişiyi gözaltına aldı. Londra’da bu seferki gösterilerin, nisan ayında patlak veren ve 1100 aktivistin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan eylemlerden beş kat daha büyük olması bekleniyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Kaya gibi sert, ağaç kadar köklü” diyen Extinction Rebellion üyesi yaklaşık bin kişi Berlin Zafer Sütünu’na kadar yürüdü ve zafer anıtının bulunduğu kavşağı işgal etti. Grup, eylemlerini “Hayatımızı tehdit eden gündelik faaliyetleri engelliyoruz” diyerek gerekçelendirdi. Almanya hükümetinin çarşamba günü göstericilerin taleplerine cevap vermesi bekleniyor. Berlin polisi, gözaltılardan mümkün olduğunca kaçınacağını belirtirken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da polis şehrin ana caddelerini işgal eden 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

60 KENTTE GÖSTERİLER

Avustralya’nın Sydney kentinde ise polis daha sert bir tutum sergiledi. Sydney’de 100 kişi gözaltına alırken, bunlardan 30’u hakkında cezai işlem başlatılacağı duyuruldu. Fransa’nın başkenti Paris’te Extinction Rebellion üyeleri, Fransa hükümetinin ekonomi politikalarına karşı eylemlerini devam ettiren Sarı Yelekliler’in desteğini aldı. Önümüzdeki iki hafta içinde protestoların dünya çapında en az 60 kente yayılması bekleniyor.

Çevre için eylem maratonu

AKTİVİSTLERİN KURTARMA PLANI

Londra’dan bütün dünyaya yayılan Extinction Rebellion, ‘varlığımızı tehdit eden iklim felaketine ve ekolojik çöküşe karşı’ İngiltere özelinde üç aşamalı bir plan öneriyor:
1. Hükümet dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi hakkında doğruları söylesin.
2. İngiltere karbon gazı salımını 2025’e kadar sıfırlamak için bağlayıcılığı bulunan yasal düzenlemeler yapsın.
3. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımları denetleyecek bir “Yurttaşlar Meclisi” kurulsun.
Ancak İngiliz hükümetinin 2050’ye kadar karbon gazı salımını sıfırlama planı hakkında tartışmalar yürüttüğü dikkate alınırsa bu aşamaya 2025’te ulaşmanın zor bir hedef olduğu görülüyor. 

NE TALEP EDİYORLAR

Aktivistler hükümetlerin iklim konusunda derhal acil durum ilan etmesini istiyor. İklim krizini daha da kötüleştirecek her kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden grup, karbon gazı emisyonunun 2025’e kadar sıfıra indirilmesini talep ediyor. İsteklerini sivil itaatsizlikle dile getiren grup, gösterilerinde şiddete yer vermiyor, sosyal medyadan organize oluyor.
Extinction Rebellion’ın 24 yaşındaki sözcüsü Zoe Jones yaptığı açıklamada “Biz gelecekle ilgili aşırı derecede endişeli insanlarız. Bize terörist diyebilirler, insanların aç kalmasına neden olabiliriz, anne babalar çocuklarını okuldan almaya geç kalabilir... Ancak farkındalığı ayakta tutmalıyız” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açıyor
ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması
Resulayn’daki ABD üssü boşaltıldı
Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması