Çevre için eylem maratonu

Çevreci grup taleplerini her şehirde farklı yollarla dile getirse de aynı amaç etrafında toplandı, hükümetleri gezegeni kurtarmak adına daha ciddi adımlar atmaya çağırdı. Bu doğrultuda İngiltere’nin başkenti Londra’da bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları trafiğe kapatan eylemciler, pek çok köprüyü de işgal etti. İngiltere’de Kraliçe’nin önümüzdeki pazartesi günü parlamento açılış konuşmasını yapmasının ardından, eylemlere katılan aktivistlerin sayısının 30 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Önlem amaçlı gözaltılara cumartesiden başlayan Londra polisi, üç gün içinde Extinction Rebellion’un bazı ‘karargâh noktalarını’ da basarak toplamda 39 kişiyi gözaltına aldı. Londra’da bu seferki gösterilerin, nisan ayında patlak veren ve 1100 aktivistin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan eylemlerden beş kat daha büyük olması bekleniyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Kaya gibi sert, ağaç kadar köklü” diyen Extinction Rebellion üyesi yaklaşık bin kişi Berlin Zafer Sütünu’na kadar yürüdü ve zafer anıtının bulunduğu kavşağı işgal etti. Grup, eylemlerini “Hayatımızı tehdit eden gündelik faaliyetleri engelliyoruz” diyerek gerekçelendirdi. Almanya hükümetinin çarşamba günü göstericilerin taleplerine cevap vermesi bekleniyor. Berlin polisi, gözaltılardan mümkün olduğunca kaçınacağını belirtirken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da polis şehrin ana caddelerini işgal eden 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

60 KENTTE GÖSTERİLER

Avustralya’nın Sydney kentinde ise polis daha sert bir tutum sergiledi. Sydney’de 100 kişi gözaltına alırken, bunlardan 30’u hakkında cezai işlem başlatılacağı duyuruldu. Fransa’nın başkenti Paris’te Extinction Rebellion üyeleri, Fransa hükümetinin ekonomi politikalarına karşı eylemlerini devam ettiren Sarı Yelekliler’in desteğini aldı. Önümüzdeki iki hafta içinde protestoların dünya çapında en az 60 kente yayılması bekleniyor.

AKTİVİSTLERİN KURTARMA PLANI

Londra’dan bütün dünyaya yayılan Extinction Rebellion, ‘varlığımızı tehdit eden iklim felaketine ve ekolojik çöküşe karşı’ İngiltere özelinde üç aşamalı bir plan öneriyor:

1. Hükümet dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi hakkında doğruları söylesin.

2. İngiltere karbon gazı salımını 2025’e kadar sıfırlamak için bağlayıcılığı bulunan yasal düzenlemeler yapsın.

3. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımları denetleyecek bir “Yurttaşlar Meclisi” kurulsun.

Ancak İngiliz hükümetinin 2050’ye kadar karbon gazı salımını sıfırlama planı hakkında tartışmalar yürüttüğü dikkate alınırsa bu aşamaya 2025’te ulaşmanın zor bir hedef olduğu görülüyor.

NE TALEP EDİYORLAR

Aktivistler hükümetlerin iklim konusunda derhal acil durum ilan etmesini istiyor. İklim krizini daha da kötüleştirecek her kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden grup, karbon gazı emisyonunun 2025’e kadar sıfıra indirilmesini talep ediyor. İsteklerini sivil itaatsizlikle dile getiren grup, gösterilerinde şiddete yer vermiyor, sosyal medyadan organize oluyor.

Extinction Rebellion’ın 24 yaşındaki sözcüsü Zoe Jones yaptığı açıklamada “Biz gelecekle ilgili aşırı derecede endişeli insanlarız. Bize terörist diyebilirler, insanların aç kalmasına neden olabiliriz, anne babalar çocuklarını okuldan almaya geç kalabilir... Ancak farkındalığı ayakta tutmalıyız” dedi.