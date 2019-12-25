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Dünya
AA
25.12.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı

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Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi, 10 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 10 sivil yaralandı.

Patlama sonucunda, çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinde son dönemde sık aralıklarla terör saldırısı düzenliyor. İlçede 30 Kasım'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralanmıştı.

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