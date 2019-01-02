‘Çekilme süresi 4 aya çıktı’

NEW York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerinin Suriye’den bir ay içinde çekilmesine yönelik kararına yönelik ordu ve hükümet içindeki itirazların ardından çekilme süresini uzatmaya razı olduğunu yazdı. Habere göre, Trump askerlerin Suriye’den dört ay içinde kademeli olarak çekilmesini kabul etti. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın Irak ziyaretinde Doğal Kararlılık Harekâtı Komutanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmede ABD’li komutana Suriye’den çekilmek için gereken sürenin uzatılabileceğini söylediği belirtildi.

‘DEAŞ NEREDEYSE BİTTİ’

Trump, önceki gece Twitter adresinden yaptığı açıklamada ise ABD askerlerinin “yavaş bir şekilde” Suriye’den çekileceğini doğruladı; çekilmenin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin süre vermekten kaçındı. Trump, “Benim başkan olmadan önce DEAŞ ile dolu bir karmaşa olan Suriye’de yaptıklarımı Donald Trump’tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ neredeyse bitti, biz DEAŞ kalıntıları ile mücadele ederken askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaşça geri getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BOLTON GELİYOR

ABD Başkanı konuya ilişkin attığı ikinci tweet’te ise “Şimdi çekilmeye başlayınca yalan haber medyası ya da benden önce işini yapamamış bazı başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikâyet etmeyi seviyorlar. Sadece yapacağımı söylediğim şeyleri yapıyorum ancak sonuçlar olacağını söylediğimden çok daha iyi oldu” ifadesini kullandı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın 8-9 Ocak tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret ederek ABD’nin Suriye’den çekilme takvimi ve yöntemini görüşmesi bekleniyor. Bolton’un Türkiye ziyareti öncesinde İsrail’e geçerek Trump’ın çekilme kararını görüşeceği de ifade edildi.

‘GRAHAM İKNA ETTİ’

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham önceki gün Trump ile görüşmesinin ardından “DEAŞ’ı bitirmeye söz verdi ve bu sözünü tutacak. İşleri akıllı bir biçimde yavaşlatıyor olduğumuzu düşünüyorum. Başkan işin bittiğinden emin olacağı konusunda teminat verdi” ifadesini kullanmıştı. New York Times’ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump ile Graham görüşmesi öncesinde, Trump’ı ikna edeceğini düşünerek Suriye’den çekilme konusunda Graham ile görüştüğü ifade edildi.

Lindsey Graham, Trump ile görüşmeden sonra Trump’ın kendisine Suriye konusunda ‘bilmediği bazı şeyleri’ anlattığını söylemişti. Trump’ın Suriye kararının ardından istifa eden ABD eski Savunma Bakanı James Mattis de, 30 gün içinde Suriye’den çekilmenin terör örgütü DEAŞ’a büyük bir avantaj sağlayacağını öne sürmüştü.

‘SİZ PARTİDEYKEN BEN ÇALIŞIYORUM’



ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başladığından bu yana Amerikan Fox News kanalına verdiği 41’inci röportajında ABD’de yaşanan bütçe krizi nedeniyle tatil yapmak yerine Beyaz Saray’da kalmasına atıf yaparak, “Sizler parti yaparken ben burada çalışıyorum” ifadesini kullandı. Trump’ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için talep ettiği 5 milyar dolarlık ek bütçenin Kongre’de Demokrat Partili senatörler tarafından kabul edilmemesi nedeniyle ABD hükümeti kısmen kapanmıştı. Trump, Fox News’a, “Çok sayıda insan maaşını almayı bekliyor. (Demokratlar) istedikleri zaman müzakere için gelebilirler” ifadesini kullanarak hükümetin kapanmasında asıl sorumluluğun Demokrat Parti’de olduğunu iddia etti. Bütçe krizi nedeniyle Trump, 2000 yılından bu yana Noel Bayramı’nı ve yılbaşını Beyaz Saray’da geçiren ilk ABD Başkanı oldu.

PENTAGON SÖZCÜSÜ DEĞİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atandı. Pentagon sözcüsü ve Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Dana White, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifasıyla birlikte görevden alındı. Summers, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. White ise Twitter hesabı üzerinden “Bakan Mattis, askerlerimiz ve onları destekleyen tüm sivillerle birlikte hizmet etme fırsatını bana verdiği için bu yönetime müteşekkirim. Bu benim için ayrıcalık ve onurdu” paylaşımında bulundu. Mattis tarafından göreve getirilen White’ın, bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor. White hakkında altındaki personele kötü muamele yaptığına dair iddialar soruşturuluyordu.