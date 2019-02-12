‘Çekilme haftalar içinde başlayacak’
ABD yönetiminin Suriye’deki askeri varlığını çekme sürecine dair son kritik açıklama Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı General Joseph Votel’dan geldi.
Ortadoğu turu kapsamında pazar günü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Votel, önümüzdeki haftalarda ABD’nin Suriye’deki askerleri çekmeye başlayacağını söyledi. Çekilmenin güvenle yapılabilmesi için ek güvenlik ve lojistik unsurların Suriye’ye geçici olarak sokulduğunu belirten Votel, “Bence tam olarak istediğimiz yoldayız. Spesifik bir zaman çizelgesine, bunu çok etkili şekilde yapıyor olmaktan daha az odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı. “Başkan’ın talimatları bizim için çok net, bizden yapmamızı istediğini tam olarak anlıyoruz” diyen General, ordunun birlik ve teçhizatı Suriye’den çekerken, bir dizi görevi dengelemesi gerektiğini söyleyerek bunları, “DEAŞ’a karşı savaşı tamamlamak, operasyona destek olan Kürt güçleri korumak ve bu güçleri terörist olarak gören Türkiye’nin kaygılarını ele almak” diye sıraladı.
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklamadığı üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriye’deki 2 bin Amerikalı askerin dörtte üçünün mart sonuna kadar ülkeden çekileceğini, kalanların da nisan ayı boyunca yeniden konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti. WSJ, ABD’nin, Türkiye-Suriye sınırının güneyi boyunca uzanacak 30 km genişliğindeki tampon bölgede İngiltere ve Fransa gibi müttefiklerinin görev alması yönündeki çabalarının sürdüğünü de ekledi.
BAGUZ’DA SON DURUM
Öte yandan Suriye’nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın sıkıştığı son yerleşim olan Baguz beldesine yönelik geçen cumartesi başlayan ABD destekli SDG’nin nihai saldırısı sürüyor. Terör örgütü YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu SDG’nin açıklamasına göre şu ana kadar Baguz çevresinde 41 DEAŞ pozisyonu ele geçirildi. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre dün itibarıyla 5’i intihar bombacısı 13 DEAŞ’lı ve 6 SDG’li öldü. 400-500 silahlı DEAŞ’lının beldede olduğu sanılıyor.
BAĞDADİ’YE İSYAN İDDİASI
İngiliz Guardian gazetesi, geçen eylülde terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye yönelik isyanın perde arkasını yazdı. Örgütün Deyrizor’da sıkıştığı Baguz beldesinden bir tanığın beyanlarına göre olay Baguz’a yakın Keshma köyünde meydana geldi. Buna göre çoğu Tunuslu yabancı DEAŞ’lı bir grup kazdıkları tünellerle Bağdadi’yi yakalamaya çalıştı. İki gün çok şiddetli çatışma yaşandı. Sonunda Bağdadi’nin korumaları diğer grubu etkisiz hale getirdi. Kaynaklar Bağdadi’nin artık Baguz’da olmadığını söyledi.
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