Çavuşoğlu’ndan ABD ile ‘yol haritası’ mesajı: Uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO toplantıları için gittiği Brüksel’de dün ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü. Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda ön mutabakat sağlanan yol haritasının uygulanması halinde terör örgütü YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göreve atanmasının üzerinden 24 saat geçmeden ilk resmi toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel’deki NATO karargâhında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda ön mutabakat sağlanan yol haritasının uygulanması halinde terör örgütü PKK’nın Suriye ayağı olan YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Aksi takdirde Afrin’de, Kandil’de, Kuzey Irak’ta olduğu gibi teröristlere müdahale ederiz” dedi.
Pompeo’yu çok kararlı gördüğünü ve eski CIA Direktörü olması nedeniyle alandaki durumu bildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yol haritasının uygulanması halinde askeri müdahaleye gerek kalmayacağını ifade etti. Çavuşoğlu, “Münbiç modelini Suriye’nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat’ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız” diye konuştu. Çavuşoğlu, ABD’nin gelecek davet üzerine yol haritasını görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini de belirtti.
S-400 KAPANDI
Görüşmede öne çıkan konulardan biri de Türkiye’nin Rusya’dan almaya karar verdiği S-400 hava savunma sistemleri oldu. ABD kanadı bu kararın sıkıntı yarattığını belirterek gözden geçirilmesini istedi. Çavuşoğlu ise süreci Pompeo’ya anlattı ve kararın acil ihtiyacı karşılama amaçlı olduğunu iletti. Çavuşoğlu, ABD’den S-400’ler konusunda gelen ‘yaptırım’ mesajları konusunda ise “‘Alırsan yaptırım uygularım’ bize işlemez. Türkiye böyle yaklaşımları kabul etmez” dedi. S-400 ile ilgili sürecin tamamlandığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyacın sürdüğünü belirterek “Yeni alımlarla ilgili süreçte Patriot ya da diğer savunma sistemlerinde iyi teklifler gelirse bunları neden değerlendirmeyelim” diye konuştu.
YAPTIRIMA MİSİLLEME
Türkiye’de FETÖ’den tutuklu Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın durumu da Pompeo’nun gündeme taşıdığı başlıklar arasında yer aldı. Çavuşoğlu ise hukuki bir sürecin söz konusu olduğunu kaydederek, “Yaptığı işle ilgili bir durum değil. Hukuki süreçle ilgili birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Her anlaşamadığımız konuda birbirimizi tehdit edeceksek, yaptırım diyeceksek bu iş bir yere varmaz. ABD’den bu yönde bir adım gelirse bizden de karşı adım gelir” diye konuştu.
ABD’NİN AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki bakanın Suriye ve ikili ilişkilere dair bir dizi konuyu ele aldıkları bildirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pompeo’nun bölgede ABD-Türkiye işbirliği ve yakın iletişimin muhafaza edilmesinin değeri konusunda hemfikir oldukları belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: “Bakan Pompeo, Yönetim’in Türkiye’deki ABD vatandaşları ve Türkiye Misyonu’ndaki yerel personelin tutuklanması konusundaki kaygılarını iletti. Menbiç’e dair önceki tartışmalar üzerine bina edilerek, iki bakan ileriye dönük bir orta yol bulma amacıyla belirlenmiş ikili sürece desteklerini teyit etti. Aynı zamanda ABD’nin Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarına dair destekleme taahhüdünü ele aldılar.”
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