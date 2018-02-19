Çavuşoğlu: ABD sözünü tutmalı

Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Biz Suriye’yi terk etmek zorunda kalan 350 bin Kürt’ü kabul ettik. Biz, PKK, YPG, PYD, el Kaide, DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine karşıyız. Bunların hepsi terör örgütü. ABD, YPG’yi destekledi. Yıllar önce Afganistan’da Taliban’ı Rusya’ya karşı destekleyen ülkeler, şimdi kendileri Taliban’a karşı savaşıyor Afganistan’da. O zaman niçin bu terör örgütlerini desteklediler? Bizim burada çok uyanık davranmamız lazım. ABD niçin YPG’yi destekledi? Onlara niçin bu kadar silah verdiler? DEAŞ’la mücadele için. Ama biz gördük, Rakka’da onlar birlikte anlaştılar. Şimdi YPG diğer terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı savaşıyor. Bu örgütü bizim müttefiklerimiz destekledi. Bu kabul edilemez.”

SURİYE MÜZAKERELERİ

Suriye’de farklı ajandaları olan birçok ülkenin bulunduğuna dikkat çeken ve bu nedenle müzakereleri sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “(ABD Dışişleri Bakanı) Rex Tillerson’ın son ziyaretinden sonra bazı anlaşmalar sağladık. Umarım Amerika yerine getirir, bu kez sözünde durur” şeklinde konuştu. Panelden sonra soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kuzey Suriye’de kimyasal silah kullandığı iddialarına karşı şöyle dedi: “Kimyasal saldırı diye bir şey yok. Burada hiç gündeme bile gelmedi. Basında yer aldı. Bu saçma sapan bir şey.”

ALTAY TANKLARININ ORTAK ÜRETİMİ

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre Başbakan Binali Yıldırım Güvenlik Konferansı’nda Alman medyasına verdiği demeçte “Altay” tipi tankların Türkiye’de üretimine Almanya’nın da katılmasını istediğini söyledi. Böyle bir işbirliğinin iki tarafın da yararına olacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Bu daha çok da Almanya’nın yararına. Çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Sadece basit parçalar Türkiye’de üretilecek” dedi. Tankların 100 ile 200 arasındaki ilk dilimini Türkiye’nin BMC firması üretmek istiyor. BMC, Alman Rheinmetall şirketi ile merkezi Ankara’da RBSS adıyla bir ortaklık kurdu. Rheinmetall’in yüzde 40 ortaklığı var. Kararın 2018 başında verilmesi gerekiyor. Rheinmetall’in Türkiye’de tank üretimine katılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.