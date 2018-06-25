Canlı yayında taciz! Aniden yayına girdi
Brezilya Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes tacizci bir taraftardan kıl payı kurtuldu.
Brezilya'daki bir kanalda sunuculuk yapan Jlia Guimarães Rusya'da Japonya Senegal maçından önce kameralar karşısında yayın yaparken bir taraftarın çirkin saldırısına uğradı.
Muhabir yayındayken Rus bir taraftar hızla yanına yaklaşarak kadını öpmeye çalıştı. Sert bir hamleyle tacizcinin saldırısından kurtulan muhabir sözlü olarak tepki gösterdi. Ardından izleyicilerden özür dileyerek yayına devam etti.
Guimarães, "Bunu yapma, bunu bir daha asla yapma" diyerek tepki gösterdi. Yayında tacizcinin "Üzgünüm pardon tamam tamam" dediği duyuldu.
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