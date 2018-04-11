Camiye çirkin saldırıyı üstlendiler!
Almanya'nın Kassel kentinde Türk derneğine ait bir camiye yapılan molotof kokteyli saldırısını 'Antifa International' isimli aşırı solcu bir örgüt üstlendi. Örgütün saldırıyı üstlendiği açıklamada, saldırının 'Afrin harekâtıyla' bağlantılı olduğu iddia edildi.
Avrupa Türk Birliği'ne (ATB) bağlı Kassel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camii'ne 25 Mart tarihinde, gece 4.30 sıralarında düzenlenen saldırı sonucu camide maddi hasar oluşmuştu.
Güvenlik kamerasından 4 kişi olduğu belirlenen kişilerin saldırısında, caminin bazı camları kırıldı, çerçeveleri kısmen yandı ve bina duvarlarında hasar oluştu.
Polisin saldırıyı gerçekleşen yüzü kapalı 4 kişiyi aramaya devam ettiği aktarıldı.
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