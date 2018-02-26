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    Büyükelçilik'ten Salih Müslim açıklaması

    PRAG (AA)
    26.02.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in Prag’da gözaltında bulunma sürecine ilişkin, Türkiye’nin arzusunun geçici tutuklanma kararı olduğunu belirterek, “Serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir.” dedi.

    Büyükelçi Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Müslüm’ün Prag’daki yargılanma sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslim’in uzun yıllar terör örgütü yöneticiliği yaptığını ve Türkiye’de yaşanan kimi terör saldırılarında sorumluluğunun bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.
    Müslim’in geçici iadesini Çek makamlarından talep ettiklerini ifade eden Bigalı, talebe ilişkin belgelerin Çek yetkililere iletildiğini kaydetti.

    Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslüm cumartesi gecesinden itibaren emniyet müdürlüğü binasında tutuluyor. Bize bugün yargılamanın yapılacağı söylenmişti ancak verdiğimiz belgelerin incelenmesi için savcı bugün inceleme için süre istemiş. Yarın öğleye doğru mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

    "TÜRKİYE’NİN BEKLENTİSİ GEÇİCİ TUTUKLAMA KARARI"

    Bigalı, mahkemenin vereceği olası kararlara da değinerek, ilk olarak mahkemenin geçici tutukluluk kararı alabileceğini, böyle bir durumda söz konusu şahsın yaklaşık 40 gün süresince tutuklu olacağını ve Adalet ile İçişleri bakanlıklarının ivedilikle iade belgesi hazırlayarak Çek makamlarına sunacağını anlattı.
    Türkiye’nin beklentisinin geçici tutuklama kararı yönünde olduğunu vurgulayan Bigalı, “Tabii serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir.” dedi.

    "KANLI EYLEMLERİN HESABINI TÜRK ADALETİNE VERMELERİ GEREKİYOR"

    Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanının tutuklanarak adalete teslim edilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Yıllardır yaptıkları kanlı eylemlerin hesabını Türk adaletine vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

    Öte yandan Büyükelçi Bigalı, Çek ve uluslararası medya kuruluşlarına düzenlediği bir basın toplantısıyla Müslim'in Prag'da yakalanmasına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. 

     

    Etiketler: türkiye , prag , büyürkelçilik
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