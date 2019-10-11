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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP (Temsili)
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Büyükannesini zorla soyup iç çamaşırlarından para çaldı

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Büyükannesini zorla soyup iç çamaşırlarından para çaldı

ABD'nin Tennesee eyaletinde bir genç büyükannesinin iç çamaşırlarından para çaldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Tennessee'nin Memphis şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Jared Otte 63 yaşındaki büyük annesinin evine gitti ve ondan nakit para istedi.

Para vermeyi reddedince Otto yaşlı kadını zorla yatağına götürdü ve elbisesini kaldırıp iç çamaşırlarından 10 dolar çıkardı.

Kadın ifadesinde, saldırı sırasında kolu ve bacağından yara aldığını belirtti.

Salı günü hırsızlıktan tutuklanan Otte Shelby County cezaevine gönderildi. Dün ise 10 bin dolar kefalet ödeyen genç serbest bırakıldı.

Otte 15 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
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