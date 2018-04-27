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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2018 - 06:27, Son Güncelleme:

Büyük zirve: Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir arada!

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Büyük zirve: Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir arada!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü açıkladı.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Mao tarzı siyah bir takım elbiseyle görüşmeye gelen Kim, Moon ile el ele kameralara poz verdi.

Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti. İki lider birlikte sınırın kuzey tarafına geçtikten sonra tekrar güneye döndü.

Moon ile bir süre yürüyüş yapan Kim, akabinde Güney Kore askerlerinden oluşan ve şeref kıtası olarak da bilinen tören mangasını selamladı.

Kim Jong-un daha sonra Panmunjom’daki Barış Evi'ne geçerek ziyaretçi defterini imzaladı ve beraberindeki Kuzey Kore heyetiyle, Moon'u grup fotoğrafı çekilmeye davet etti.

Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, Kim-Moon görüşmesinde, Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları ele alındı.

Büyük zirve: Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir arada

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar geldi.

KİM: YENİ BİR TARİH BAŞLIYOR

Kim, "Şu andan itibaren yeni bir tarih başlıyor, bir barış çağının tarihi başlangıç noktasında." ifadesini kaleme aldı. Öngörülen program akışından 15 dakika önce başlayan zirvede, Kuzey Kore lideri Kim'in şubat ayında Güney Kore'ye özel temsilci sıfatıyla gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı.  Görüşmenin basına açık bölümünde Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile açık, samimi ve dürüstçe bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirveden iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.

"Bunun (zirvenin) geçmişteki gibi uygulanamayan sonuçları olması yerine geleceğe kararlılıkla bakarken, birlikte el ele yürüyebileceğimiz bir
şans olmasını umuyorum." diyen Kim, Moon'a "bu tarihi yerde" olmaktan çok heyecan duyduğunu belirtti. Kim, Moon'a kendisi ile buluştuğu için teşekkür etti.

"PANMUNJOM BARIŞIN SEMBOLÜ OLDU"

Moon ise zirveyi düzenlemeyi kabul ettiği için Kim'e teşekkürlerini sunarak, "Başkan Kim, askeri demarkasyon hattını geçti. Böylelikle Panmunjom, bir ayrılığın değil barışın sembolü oldu." yorumunu yaptı.

Dünyanın gözleri ve kulaklarının Panmunjom'a çevrildiğini vurgulayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşların yanı sıra iki ülke halklarının zirveden beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Moon, zirvede bir anlaşmaya ulaşmayı, dünyada barışı dileyen herkes ve kendi halkları için mükemmel bir hediye oluşturabilmeyi dilediğini belirtti.
Görüşmenin bitmesinin ardından Kim, siyah bir limuzine binerek Panmunjom'un kuzey tarafına geçti. Öğleden sonra iki lider görüşmelerine devam edecek.
Taraflar öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğiyle sona erecek.

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından, Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacağı alacağı açıklanmıştı.

ZİRVE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERLE GELDİ

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı nükleer ve füze denemeleri ile hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin geçen yıl eylül ayında yaptığı 6. nükleer deneme iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkarmıştı.

Kim'in yılbaşı mesajının ardından yakalanan olumlu atmosfer Güney Kore'deki PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda diplomatik görüşmelere dönüşmüş ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yürütülen diplomatik temaslarla bugün Kim-Moon zirvesinin yapılması kararlaştırılmıştı.

İki Kore, 2000 ve 2007'de düzenlenen zirvelerde de kalıcı barışı sağlamak ve nükleerden vazgeçmek için anlaşmış ancak bir sonuç alınamamıştı.
Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da gelecek ay görüşmesi planlanıyor.  

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