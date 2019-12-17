Büyük soygun

Soygunun Tamara Ecclestone’un eşi Jay Rutland ve kızları Sophia ile Noel tatiline gittikten sonra gerçekleştiği bildirildi. 50 dakika süren soygunda, Ecclestone’un 50 milyon sterlin (390 milyon TL) değerinde mücevheri çalındı. Hırsızların arka bahçeden girip, pencereyi kırarak kasayı çaldığını belirten polis yetkilileri, olay sırasında özel güvenliğin de evde olduğunu aktardı. Tamara Ecclestone’un aielesiyle birlikte Finlandiya’nın turistik Lapland bölgesine gittikten saatler sonra soygunun gerçekleştiği belirtildi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’un yaşadığı Kensington Sarayı yakınlarında bulunan 70 milyon sterlin (550 milyon TL) değerindeki 57 odalı malikanenin Londra’daki en güvenli evlerden biri olduğu düşünülüyor. Çiftin diğer komşuları arasında ise Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ve Çin’in en zengin adamı Wang Jianlin bulunuyor.