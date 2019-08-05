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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.08.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

Büyük kriz çıkmıştı: Ve yasalaştı

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Büyük kriz çıkmıştı: Ve yasalaştı

İtalya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı, yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik önlemleriyle dikkati çeken ikinci güvenlik paketi yasalaştı.

Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin, göç karşıtı aşırı sağcı ortağı Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini'nin yasalaşmasını çok istediği tartışmalı güvenlik yasası, Senato Genel Kurulunda yapılan oylama ile kabul edildi.

Salvini, yasanın çıkmasının ardından Twitter'daki hesabından yaptığı ilk değerlendirmede, bu yasa ile güvenlik güçlerine daha fazla güç tanındığını, sınırların daha sıkı kontrol edileceğini, mafya üyelerini tutuklamak için daha çok güvenlik görevlisinin olacağını ifade ederek, "Yasalaştı. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YASA NELER ÖNGÖRÜYOR

Paketi, yasa dışı göçle mücadelede emniyet güçlerine daha fazla kaynak ayırırken, STK'lara ait kurtarma gemileri de dahil olmak üzere İtalyan kara sularına girmek isteyen gemilere önemli kısıtlamalar getiriyor.

Bir süredir kararnameyle yürürlükte olan, içişleri bakanının güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle gemilerin kara sularından geçişine yasak ya da sınırlandırma getirebilme yetkisi de paketin kabul edilmesiyle yasalaşmış oldu.

Yasa, İtalyan kara sularına giriş yasağı getirilen geminin bu yasağı ihlal etmesi durumunda, gemi kaptanı için en az 150 bin avrodan 1 milyon avroya kadar ceza öngörüyor. Düzenleme ayrıca, İtalyan hükümetine ek tedbir olarak yasalara aykırı davranan gemiye el koyma hakkı da veriyor.

"TUTUKLAMA KARARI"

Yeni yasa, gemi kaptanının İtalyan güvenlik güçlerine direnmesi ya da karşı koyması durumunda tutuklanmasını da öngörüyor.

Bugün kabul edilen yasa, ülkede geçen kasımda yasalaşan ve düzensiz göçmenlerin haklarına kısıtlamalar getiren birinci güvenlik paketinin devamı ve takviye edilmiş hali olması sebebiyle kamuoyunda ikinci paket ya da "Sicurezza bis" adlarıyla anılıyor. İkinci güvenlik paketi, 25 Temmuz'da da parlamentonun alt kanadı

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti. Paketin yasalaşması için Senatodan onay alması gerekiyordu.

İltica talebinde bulunanlar ile işkence mağdurlarının haklarını zayıflattığı gerekçesiyle eleştirilen yeni yasa için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi de daha önce çekincelerini belirtmişti.

İtalyan polisi, Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle iki haftayı aşkın süre denizde bekleyen ve ülkenin güneyindeki Lampedusa Adası'ndaki limana yanaşan Sea Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete’yi tutuklamış ve Almanya ile İtalya karşı karşıya gelmişti.

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