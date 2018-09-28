Büyük kriz çıkmıştı... Rusya duyurdu: Başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesini başladığını belirtti. Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “S-300’ler Suriye’ye gelmeye başladı” ifadelerini de kullandı.
Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.
Sputnik'in haberine göre Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
S-300'LER GELMEYE BAŞLADI
Lavrov, Rus hava savunma sistemleri S-300’lerin Suriye’ye sevkiyatının başladığını belirtti.
Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu iddia etmişti.
Şoygu İsrail ordusunun saldırıdan Rusya'yı sadece 1 dakika önce haberdar ettiğini ve savaş uçaklarının yeri konusunda Rusya'ya doğru bilgi vermediğini belirtmişti.
Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun yükselmesini önlemek için Suriye'ye S-300'lerin tedarikinden kaçınıyordu.
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