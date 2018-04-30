Burning Man'in yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik ve sanat festivali Burning Man'in yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey, bir ay Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonucu 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Harvey, 1986 yÄ±lÄ±nda arkadaÅŸÄ± Jerry Goodell ile beraber yaz gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamak iÃ§in San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamÄ± ateÅŸe vermiÅŸ, festivalin felsefesi de buradan doÄŸmuÅŸtu.
1990 yÄ±lÄ±nda Burning Man festivali ilk kez Nevada'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Black Rock Ã‡Ã¶lÃ¼'nde dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Her yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan 70 bine yakÄ±n ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlayan festival alanÄ±, sanatÃ§Ä±larÄ±n dev enstalasyonlarÄ±yla Ã§evreleniyor, ortaya inÅŸa edilen 'Tahta Adam' da etkinliÄŸin son gÃ¼nÃ¼nde yakÄ±lÄ±yor.
'KALIPLARIN ADAMI OLMADI HÄ°Ã‡'
Burning Man ÅŸirketinin CEO'su Marian Goodell, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Harvey iÃ§in ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:
"Larry etiketler iÃ§in yaÅŸayan bir adam olmadÄ± hiÃ§. Herhangi bir kalÄ±ba girmedi, tÃ¼m kalÄ±plarÄ± yÄ±kÄ±p kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±.
"O bir peyzaj mimarÄ±, bir felsefeci, bir espritÃ¼el, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol gÃ¶stericiydi. Hatta bir ara taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve bisikletli kurye de oldu. VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸamlarÄ±mÄ±zdan eksildiÄŸini yÄ±llarca hissedeceÄŸiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrÄ±lmayacak."
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'KIRIK BÄ°R AÅžK HÄ°KAYESÄ°'
Harvey, festivalin "kÄ±rÄ±k bir aÅŸk hikayesinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde" doÄŸduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
2016 yÄ±lÄ±nda BBC'ye konuÅŸan Harvey, "Bu hikaye yÄ±llardÄ±r ÅŸiÅŸiriliyor. AslÄ±nda kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± yakÄ±yordum. Hatta kulaÄŸa daha ilginÃ§ gelsin diye, kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ±n avukatÄ±nÄ± yakÄ±yorum demiÅŸtim. Ä°nanÄ±n yanan adamÄ±n nereden geldiÄŸini bilmiyorum" demiÅŸti.
"EtkinliÄŸin ruhu canlÄ± ve ayakta" diyen Harvey, tÃ¼m bu Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n nereden geldiÄŸini soranlara ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdiklerini sÃ¶ylÃ¼yordu:
"Bilmiyorum, bunu keÅŸfedecek olan sizlersiniz."
Burning Man Project ÅŸirketi 2015'te yÄ±llÄ±k gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduÄŸunu, 30,4 milyon dolarÄ±nÄ±nda etkinliÄŸin finansmanÄ±na ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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