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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
30.04.2018 - 07:47, Son GÃ¼ncelleme:

Burning Man'in yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Burning Man'in yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik ve sanat festivali Burning Man'in yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey, bir ay Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonucu 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Harvey, 1986 yÄ±lÄ±nda arkadaÅŸÄ± Jerry Goodell ile beraber yaz gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamak iÃ§in San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamÄ± ateÅŸe vermiÅŸ, festivalin felsefesi de buradan doÄŸmuÅŸtu.

1990 yÄ±lÄ±nda Burning Man festivali ilk kez Nevada'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Black Rock Ã‡Ã¶lÃ¼'nde dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Her yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan 70 bine yakÄ±n ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlayan festival alanÄ±, sanatÃ§Ä±larÄ±n dev enstalasyonlarÄ±yla Ã§evreleniyor, ortaya inÅŸa edilen 'Tahta Adam' da etkinliÄŸin son gÃ¼nÃ¼nde yakÄ±lÄ±yor.

'KALIPLARIN ADAMI OLMADI HÄ°Ã‡'

Burning Man ÅŸirketinin CEO'su Marian Goodell, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Harvey iÃ§in ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Larry etiketler iÃ§in yaÅŸayan bir adam olmadÄ± hiÃ§. Herhangi bir kalÄ±ba girmedi, tÃ¼m kalÄ±plarÄ± yÄ±kÄ±p kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±.

"O bir peyzaj mimarÄ±, bir felsefeci, bir espritÃ¼el, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol gÃ¶stericiydi. Hatta bir ara taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve bisikletli kurye de oldu. VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸamlarÄ±mÄ±zdan eksildiÄŸini yÄ±llarca hissedeceÄŸiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrÄ±lmayacak."

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Burning Manin yaratÄ±cÄ±sÄ± Larry Harvey 70 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

'KIRIK BÄ°R AÅžK HÄ°KAYESÄ°'

Harvey, festivalin "kÄ±rÄ±k bir aÅŸk hikayesinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde" doÄŸduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
2016 yÄ±lÄ±nda BBC'ye konuÅŸan Harvey, "Bu hikaye yÄ±llardÄ±r ÅŸiÅŸiriliyor. AslÄ±nda kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± yakÄ±yordum. Hatta kulaÄŸa daha ilginÃ§ gelsin diye, kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ±n avukatÄ±nÄ± yakÄ±yorum demiÅŸtim. Ä°nanÄ±n yanan adamÄ±n nereden geldiÄŸini bilmiyorum" demiÅŸti.

"EtkinliÄŸin ruhu canlÄ± ve ayakta" diyen Harvey, tÃ¼m bu Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n nereden geldiÄŸini soranlara ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdiklerini sÃ¶ylÃ¼yordu:

"Bilmiyorum, bunu keÅŸfedecek olan sizlersiniz."

Burning Man Project ÅŸirketi 2015'te yÄ±llÄ±k gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduÄŸunu, 30,4 milyon dolarÄ±nÄ±nda etkinliÄŸin finansmanÄ±na ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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