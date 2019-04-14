Bulgaristan’da Türk partisinin lideri trafik kazası geçirdi
BULGARİSTAN’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütvi Mestan’ın kullandığı otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu 6 aylık bebek öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentine bağlı Zagorsko köyü yakınlarında meydana geldi. DOST lideri Lütvi Mestan yönetimindeki otomobil kavşakta, Hüseyin Ahmet yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Mestan’ın çaptığı öne sürülen otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybederken, aynı aileden biri 9 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırcaali’de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya, ’dur’ levhasının bulunduğu kavşakta Lütvi Mestan’ın neden olduğu ileri sürülürken, 6 aylık bebeğini kaybeden ve eşi ve oğlu ile birlikte kendisi de yaralanan Hüseyin Ahmet, "Yan yoldan gelen otomobili gördüm ancak dur levhasında duracağını düşündüm. Yoluma devam ettim" dedi.
DOST lideri Mestan olaydan sonra gözaltına alınarak, hakkında Kırcaali savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnaudova, Mestan hakkındaki soruşturmanın ’dikkatsizlik yüzünden ölüme sebebiyet verme’ gerekçesiyle açıldığını söyledi.
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