Bulaşıcı göz paraziti ilk kez insanda görüldü! Gözünden 14 adet kurtçuk çıkarıldı

Bugüne kadar sadece büyükbaş hayvanlarda görülen göz parazitinin ilk kez insanda görülmesi, kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, ABD’nin Oregon eyaletinde 2016 yılında görülen vakayı inceleyerek raporunu henüz yayınladı. Buna göre, gözünde kurtçuklar olan Abbey Beckley, sinekler tarafından taşınan parazit enfeksiyona maruz kalan ilk insan...



Abbey Beckley, Ağustos 2016'da 26 yaşındayken göz paraziti enfeksiyonuna yakalandı.

Sol gözünden tam 14 adet küçük kurtçuk çıkarılan talihsiz kadının, 20 günlük bir kuluçka süresinin ardından hastaneye gittiği tahmin ediliyor. Yarı saydam olan kurtçuklar, yaklaşık 1 santimetre uzunluğunda.

ABD’de yayınlanan tıp dergisi ‘American Journal of Tropical Medicine and Hygiene’de yer alan rapora göre, Ağustos 2016’da genç kadına Thelazia gulosa teşhisi konduğu ve bu tip bir kurtçuğun bugüne kadar Kuzey Amerika’da sadece ABD’de ve Kanada’da büyükbaş hayvanlarda görüldüğü aktarıldı. Sineklerle taşınan parazit, gözdeki sıvıdan beslenerek çoğalıyor.



Talihsiz kadının gözünde saydam ve yaklaşık 1 santimetre büyüklüğünde 14 adet kurtçuk çıkarıldı.

Oragon eyaletine bağlı Gold Beach bölgesinde, büyük baş hayvanların olduğu bir çiftlikte at binen 26 yaşındaki kadının gözünden 1 hafta iltihap akmış. Bunun ardından genç kadın, gözünden bir kurtçuk çıkarmış. Raporda, Kuzey Amerikalıların bu tip bir enfeksiyona daha dayanıksız olabileceği belirtildi.

Bu tip bir parazitin uzun süre gözde kalması durumunda, körlüğe kadar gidebilecek kornea zedelenmesi meydana gelebileceği bildirildi. Makalenin baş yazarlarından Richard Bradbury, “ABD’de göz paraziti enfeksiyonları oldukça nadir olarak görülür. Thelazia türü ise daha önce insanda hiç görülmemişti” şeklinde konuştu.



Bugüne kadar sadece büyükbaş hayvanlarda görülen göz paraziti, ilk kez insanda görüldü.

Araştırmacılar, daha önce dünyada görülen göz enfeksiyonu vakalarının Avrupa’da ve Asya’da kırsal kesimlerde, hayvanlara yakın yaşanan bölgelerde ve düşük yaşam standartlarına sahip bölgelerde rapor edildiğini aktardı. Göz kurtçukları, köpekler, kediler ve bazı vahşi etoburlarda görülüyor.