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    Haberler >Dünya>Bu ülkede Türkçe yok oluyor

    Bu ülkede Türkçe yok oluyor

    AA
    26.02.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) himayesinde düzenlenen ‘Uluslararası Ana Dili Günü’ Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

    BULGARİSTAN’da yaşayan Türk toplumunun faaliyetlerini destekleyen Kültürel Etkileşim Derneği, başkent Sofya’daki Ramada Oteli’nde bir etkinlik düzenledi.
    Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, “Bir çocuğun ana dilini öğrenmemesi, onun yaşadığı, vatandaşı olduğu ülkenin resmi dilini öğrenmesini ve hayata entegre olmasını da zorlaştırıyor. Onun için ana dilini öğrenmek, o toplumlarda, vatandaşı olduğu ülkelerde daha kolay entegrasyonu, birlikte yaşama olgusunu ve anlayışını güçlendiriyor” dedi.
    Ana dilin korunmasının bir anayasal hak olduğunu vurgulayan Ulusoy, “Ana dili ne olursa olsun bir ülkede vatandaş olarak yaşayan herkes, vatandaş olmanın sorumluluğu ile bir yandan hak ve özgürlüklerini korurken, bir yandan da o sorumlulukla, o ülkenin refahına katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

    Bu ülkede Türkçe yok oluyor

    ÇOCUKLAR ŞİİRLER OKUDU
    Bulgaristan Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı ülkenin güneydoğusundaki Mestanlı şehrinden Zeybek Grubu ve Burgaz şehrinden Recep Küpçü Folklor Grubu’nun gösterileri ile süren etkinlikte Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Kuran kursu öğrencileri de bir sunum yaptı.
    Çocukların Türkçe şiirler okuduğu etkinlikte, Sena Adalı ve Mahsa Mist Nuraei, Mevlana’nın ‘Etme’ şiirini Türkçe ve Farsça olarak seslendirdi.
    BM’nin 1999 yılında aldığı karar ile 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü ilan etmişti.

    Bu ülkede Türkçe yok oluyor

    ‘ZORUNLU SEÇMELİ’ AMA SADECE 5 BİN KİŞİ
    Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Bulgaristan’da yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman’ın 600 binini Türkler oluşturuyor. Ülkede ‘zorunlu seçmeli ders’ olarak yapılan Türkçe öğrenimine ilgi son yıllarda gittikçe azalıyor.
    Bulgaristan Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2017-2018 ders yılında ‘zorunlu-seçmeli ders’ olarak Türkçe alan öğrencilerin sayısı 5 bin 385 olarak verilirken, bu son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kabul edilmişti.
    Bulgaristan’da 2013-2014 öğretim yılında 6 bin 572, 2014-2015 öğretim yılında 6 bin 328, 2015-2016 öğretim yılında 7 bin 484 ve 2016-2017 öğretim yılında da 7 bin 86 öğrenci Türkçe dersi almıştı.

    Bu ülkede Türkçe yok oluyor

    Etiketler: Bu ülkede Türkçe yok oluyor , Büyükelçi Hasan Ulusoy , avrupadan haberler , UNESCO
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