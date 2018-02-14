Bu cinayetin aydınlanması istenmiyor mu?

İTALYAN haber ajansı ANSA’nın haberine göre Regeni’nin ailesi, İtalyan hükümetinin altı ay önce ‘cinayetin aydınlatılması için gerekli olduğunu’ belirterek aldığı ‘İtalya’nın Kahire Büyükelçisini geri gönderme’ kararını, soruşturmada herhangi bir yol alınamadığı için ‘başarısızlık’ olarak niteledi.

İtalya’nın Kahire Büyükelçisi Giampaolo Cantini’nin göreve başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen cinayet soruşturmasında gelişme kaydedilmemesine ilişkin anne Paola Deffendi ve baba Claudio Regeni, “Yeni elçinin iki yıl önce oğlumuzun başına gelen korkunç cinayeti aydınlatması gerekiyordu ama bu konuda başarısız oldu” dedi.

Soruşturma hususunda ‘acilen tutum değişikliğine gidilmesi’ çağrısında bulunan aile, İtalya ve Mısır arasındaki ‘ortak soruşturma stratejisi’ çerçevesinde, Mısır polisinin Regeni’nin kaybolduğu güne ilişkin videoları teslim etmesini beklediklerini kaydetti.





‘BOŞA ZAMAN HARCADIK’

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica da, avukatları Alessandra Ballerini aracılığıyla yazılı açıklama yapan ailenin, “Boşa zaman harcadık. İşkence eden, öldüren ve zalimce gerçeği saklayan bir ülkeyle ilişkilerimizi normalleştirmemiz mümkün değil” dediğini yazdı.

Repubblica, ailenin daha fazla gecikme yaşanmadan ilgili videoların iki tarafın da davadaki yetkilileriyle paylaşılması ve ortak soruşturma toplantısının yapılması yönündeki çağrısını aktardı.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE YOL AÇTI

Cambridge Üniversitesi’nde okuyan ve Mısır’da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten İtalyan öğrenci Giulio Regeni (28), ‘25 Ocak Devrimi’nin 5’inci yılında kaybolduktan sonra 2016 yılının şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni’nin cesedini gören dönemin İtalya’nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu açıklamıştı.

Giulio Regeni’nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması, İtalya-Mısır ilişkilerinde dönem dönem gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.





İTALYA’DA EYLEMLER YAPILIYOR

Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisini Nisan 2016’da istişareler için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016’da Giampaolo Cantini’yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlayamamıştı.

Mısır hükümetinin geçen yıl ağustos ayında Cantini’ye ‘agreman’ (uygunluk) vermesinin ardından İtalyan hükümeti de bu ülkeye büyükelçisini göndereceğini açıklamış, bunun Regeni cinayetinin aydınlatılması için gerekli olduğunu savunmuştu.

Geçen yıl eylül ayında ise Regeni’nin ailesini savunan Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu, Mısır emniyet güçlerini ofislerini basmakla suçlamıştı. Komisyon, Mısır makamlarının kendilerine ait internet sitesini kapatmaya çalıştığı suçlamasında da bulunmuştu.

Regeni’nin öldürüldüğü günden bu yana İtalya’nın pek çok noktasında “Giulio için hakikat” sloganıyla eylemler yapılıyor.