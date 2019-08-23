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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP-AFP
23.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok

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Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Brezilya'nın dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınla başa çıkabilecek kaynağının olmadığını belirtti.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinin Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağının olmadığını bildirdi.

Başkanlık konutundan çıkarken gazetecilerin, "Amazonlar, Avrupa'dan daha büyük. Böyle bir alanda çıkarılan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edeceksiniz?" sorusuna Bolsonaro, "Bunun için kaynağımız yok." şeklinde cevap verdi.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta Norveç ve Almanya'nın Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararına ilişkin ülkesinin paraya ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Öte yandan, Amazonlar'ı etkisine alan yangına Paraguay ve Bolivya da müdahale etmeye başlamıştı. Amazonlar'da etkili olan yangın, Bolivya'da da 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açmıştı.

Brezilyanın Amazonlardaki yangınla mücadele için kaynağı yok

BREZİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR YILDA YÜZDE 83 ARTIŞ

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

Brezilyanın Amazonlardaki yangınla mücadele için kaynağı yok

BOLSONARO, ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI SUÇLAMIŞTI

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

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