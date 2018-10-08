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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
08.10.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Brezilyalı Trump devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde bitirdi

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Brezilyalı Trump devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde bitirdi

Yeni devlet başkanını seçmek için 7 Ekim Pazar günü sandık başına giden Brezilya'da aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro oyların çoğunluğunu aldı, ancak seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını aşamadı. Seçim ikinci tura kaldı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Ekim'de yapılacak.

Aşırı sağcı lider, İşçi Partisi'nden Fernando Haddad'a karşı halkın desteğini arayacak.

Oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı. Buna göre, Bolsonaro yüzde 46, Haddad yüzde 29 oranında oy aldı.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları 63 yaşındaki Bolsonaro'nun ilk sırada yer alacağını gösteriyordu.

Seçimlerin ikinci turunun da başa baş geçmesi bekleniyor.

Seçimlerden önce Bolsonaro ve destekçileri ilk turda devlet başkanı seçilmeyi beklediklerini açıklamışlardı.

Eski yüzbaşı, "Yukarıya doğru seyreden bir gidişat içerisindeyiz ve Brezilya halkının sosyalizm ile aralarına mesafe koymak istediklerinden eminiz" demişti.

SUÇLA MÜCADELE VAADİ DESTEĞİ ARTIRDI

Bıçaklı saldırıya uğradığı için seçim kampanyasının son kısmını kaçıran Bolsonaro'nun son haftalarda popülaritesi artmıştı.

Diğer yandansa Sosyal Özgürlük Partisi'nin adayı Bolsonaro ırkçı, homofobik ve cinsiyetçi olarak değerlendirilen söylemleriyle tepki toplamıştı.

Ona karşı yoğun katılımlı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ancak Bolsonaro'nun rekor suç oranlarıyla karşı karşıya olan halka verdiği suçla mücadele vaadi, kendi evlerinde hapishanede gibi hisseden Brezilyalıların desteğini almasını sağladı.

Bolsonaro seçim gecesi suçlulara ağır cezalar vereceği söylemini tekrarladı.

Bolsonaro daha önce ülkedeki silahlı grupların üstüne "cehennem ateşi" salacağını açıklamıştı. Bu yıl yaptığı bir konuşmada da, "Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli" demişti.

İşkenceden meşru bir yöntem olarak bahseden aşırı sağcı aday, idam cezasını da ülkede yeniden uygulamaya koymak istiyor.

Brezilya Parlamentosu'nun alt kanadında 27 yıldır milletvekilliği yapan Bolsonaro ayrıca ülkenin 1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan bir isim.

Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

Pek çok kişi de söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak anıyor.

Katolik olan Bolsonaro, geleneksel aile değerlerini koruyacağı söylemiyle de Hristiyanlardan destek görmüştü.

Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad ise yolsuzluk nedeniyle cezaevinde olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından destekleniyor.

Haddad, Bolsonaro'nun söylemlerinden rahatsız kitleler arasında güven uyandırmış durumda. Twitter'da, "Şiddete, askeri diktatörlüğe ve özgürlüğün eksikliğine inanmıyorum" mesajını paylaşmıştı.

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