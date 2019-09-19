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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.09.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Brezilya'daki yolsuzluk skandalında flaş gelişme

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Brezilya'daki yolsuzluk skandalında flaş gelişme

Brezilya'da "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Henrique Valladeres, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulundu.

Rio de Janeiro polisi, yolsuzluk soruşturmasındaki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Valladeres'in, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Valladeres'in cenazesinin adli tıp incelemesi sonrasında ailesine teslim edildiği, ölüm sebebinin ise belirlenemediği kaydedildi.

Valladeres'in soruşturma kapsamında muhbirlik yaptığı biliniyordu.

Maktul Valladeres, Brezilya devlet başkanlığı eski adaylarından birine ve eski bir enerji bakanına yapılan şüpheli ödemeler hakkında bilgiler paylaşmıştı.

ARAÇ YIKAMA OPERASYONU

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Michel Temer de Odebrecht şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanmıştı.

Odebrecht şirketinden ismi açıklanmayan eski bir yönetici, şirketin, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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