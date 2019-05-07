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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Brezilya'da polis operasyonu: 8 ölü

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Brezilya'da polis operasyonu: 8 ölü

Brezilya'da Rio de Janeiro kentinin bir gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, suçla mücadele kapsamında Mare gecekondu bölgesinde polislerin operasyon düzenlediğini, operasyonda 8 kişinin öldüğünü belirtti.     

Operasyonda ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.     

Associated Press (AP) tarafından yayımlanan veriler, Rio de Janeiro eyaletinde, bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısının yüzde 18 arttığını ortaya koymuştu.     

17 Nisan'da yayımlanan rakamlar, Rio de Janeiro emniyet güçlerinin bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında 434 kişiyi öldürdüğünü, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 368 olduğunu göstermişti.     

Rakamların, konuya ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirilmişti.     

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534'e yükselmişti.     

UYUŞTURUCU ÇETELERİYLE MÜCADELEDE KESKİN NİŞANCI POLİSLER GÖREVLENDİRİLDİ     

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, haftalar önce, "O Globo" gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polislerin görevlendirildiğini, şüphelilerin baş ya da gövdesine ateş etmenin polisin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.     

Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.  Görevine 1 Ocak'ta başlayan Witzel, tıpkı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sert tutumuyla biliniyor.     

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