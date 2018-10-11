Brezilya kadar orman gerekli
Küresel ısınmayı kontrol altına almak için dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell’in üst yöneticisi Ben van Beurden’den itiraf gibi bir açıklama geldi.
Küresel ısınmaya karşı dünyada Brezilya büyüklüğünde bir alanın ormanlaştırılması gerektiğini belirtti. Brezilya, Amazonlar’daki yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen BM’nin İklim Değişikliği Paneli’nde, küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecede sınırlı tutulması için 12 yılın kaldığı uyarısı yapılmıştı.
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