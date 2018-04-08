Brezilya eski devlet başkanı polise teslim oldu
Hakkındaki hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın, polise teslim olduğu bildirildi.
Rus haber ajansı Sputnikîn aktardığına göre, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva federal polise teslim oldu.
Federal Yüksek Mahkemede çarşamba günü Lula'nın cezasının onanmasının ardından Federal Mahkeme Yagıcı Sergio Moro, Lula'nın cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar polise gönüllü teslim olmasına karar vermişti.
Cuma günü kararı yerine getirmeyen Lula, geceyi Sao Paulo'daki Metal İşçileri Sendikası binasında geçirmişti.
Lula, cumartesi sabahı geçen yıl ölen eşi Marisa Leticia için Sendika Binasının önünde düzenlenen anma törenine katıldı.
Lula'ya destek vermek için törene, devlet başkanlığı koltuğunu ondan devralan ve 2016 yılında meclis kararıyla görevinden alınan Dilma Rousseff ile bazı milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, şarkıcılar, sinema yıldızları ve birçok Brezilyalı ünlü katıldı.
Tören sırasında Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Edson Fachin, Lula'nın hapse girmemesi için avukatlarının yaptıkları itirazı reddetti.
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