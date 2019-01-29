Brezilya Devlet Başkanı 3. kez operasyon geçirdi
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eylül ayında seçim kampanyasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından 3. kez operasyon geçirdi.
Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, Bolsonaro, bağırsağındaki yararlanmadan kaynaklanan komplikasyonların tedavisi için 3.kez ameliyat edildi.
Bolsonaro'nun daha önce kalın bağırsağına takılan kolostomi torbasının çıkarıldığı ameliyat 4 saat sürdü.
Devlet Başkanı, ameliyatın ardından 10 gün boyunca Sao Paulo kentinde Albert Einstein Hastanesi'nde oluşturulacak geçici ofiste çalışmaya devam edecek.
Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
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