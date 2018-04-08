Bozdağ, Yunan siyasileri uyardı
BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasilerin iki ülke ilişkilerini bozmaya çalıştığını belirterek, “Bakanlarının Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan’ın yararına değildir” ifadelerini kullandı.
Bozdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attığına dikkati çekti. “Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor” değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, Türkiye’nin, Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yana olduğunu vurguladı. Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: Herkes bilmeli ki, Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz, kimsenin hakkına el uzatmaz, kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır. Bunu, tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur.”
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