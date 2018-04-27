Bosnalı komutana savaş suçundan gözaltı
Boşnaklar tarafından kahraman olarak görülen Bosnalı eski komutan Atıf Dudakoviç, savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Dudakoviç'in ülkenin kuzeybatısında Sırplara ve Boşnaklara karşı savaş suçları işlediği iddia ediliyor.
Söz konusu iddialar Sırplar tarafından gündeme getiriliyordu. Bosna'nın özerk parçası Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, "Kurbanların yakınları, 20 yıldır adaleti bekliyor" diyerek Dudakoviç'in gözaltına alınmasına destek verdi.
Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bekir İzzetbegoviç ise gözaltıya gerek olmadığını, şüphelilerin soruşturmaya işbirliği yaptığını söyledi. 64 yaşındaki eski general Dudakoviç'in yanısıra başka isimler de gözaltına alındı.
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