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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Bosna Hersek'te seçimin galibi Sefik Dzaferovic

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Bosna Hersek'te seçimin galibi Sefik Dzaferovic

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi'nin Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'nın adayı Dzaferovic, başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim zaferini duyurdu.

Sandığa giden herkese teşekkür eden Dzaferovic, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim." ifadelerini kullandı.

SDA Genel Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de seçimlerde elde ettikleri zaferi "muhteşem" olarak nitelendirerek, "SDA her zamanki gibi en güçlü siyasi parti oldu." dedi.

Dzaferovic'in zaferini ilan etmesinin ardından parti genel merkezinde havai fişekli kutlama yapıldı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

HIRVAT ÜYELİĞİ ADAYI ZELJKO KOMSİC, SEÇİMİ KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Bosna Hersek'teki Demokrat Cephe'nin (DF) Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı.

Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi.

Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım." dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

SIRP ÜYELİĞİ ADAYI MİLORAD DODİK SEÇİMİ KAZANDI

Bosna Hersek'teki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyeliği adayı Milorad Dodik seçimi kazandığını duyurdu.

Halen ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) başkanlığını yürüten ve sık sık ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp politikacı, düzenlediği basın toplantısında, "Zafer Birliği" isimli ittifakın adayı Mladen İvanic ile aralarındaki farkın 70 bin oy olduğunu söyledi.

Dodik, ellerindeki mevcut sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni Sırp üyesinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Konseyin diğer iki üyesinin kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Bosna Hersek'te tüm ülkeyi kapsayan bir devlet organı yok. Buna 3 üyeli başkanlık konseyi de dahil." şeklinde konuştu.

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Sırp politikacı, başkanlık konseyinin mevcut Sırp üyesi ve seçimlerdeki rakibi İvanic'in "Batı'nın sözünü dinlediği için cezalandırıldığını" savundu.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

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