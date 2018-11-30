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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
hurriyet.com.tr
30.11.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

Bomba iddia... Veliaht Prens Selman oteli terk etti

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Bomba iddia... Veliaht Prens Selman oteli terk etti

SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Arjantinli savcıların Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hakkında soruşturma açması üzerine Buenos Aires’teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde konakladığı ileri sürüldü.

G-20 Zirvesi kapsamında 400 kişilik bir ekiple ülkeye gelen Prens Muhammed’in Buenos Aires’in en lüks otellerinden Four Seasons’da kalmasının planlanıyordu. Arjantin basını, Veliaht Prens Muhammed’in, hakkında soruşturma talebinin gündeme gelmesi üzerine böyle bir karar aldığını yazdı. Buna göre, zirvenin düzenlendiği Buenos Aires’te bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği eklenen metal barikatlar ve kurşun geçirmez camlarla adeta bir kaleye dönüştürüldü. Arjantin medyası, Prens Muhammed’in perşembe günü şehri gezmesinin planlandığını ancak gelişmeler üzerine tüm gün büyükelçilik binasından çıkmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Arjantin’de İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), G-20 Zirvesi’ne katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed’in ülkede yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştu. Arjantin’de yasalar, başka ülkelerde işlenmiş insanlık suçları hakkında hukuki işlem başlatılmasına olanak veriyor. Örgüt, prensi Yemen’de işlenen savaş suçlarından ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu tutuyor. Başvuruyu değerlendiren Arjantinli federal yargıç Ariel Lijo, başka kurumların Suudi Veliaht Prens hakkında inceleme yapıp yapmadığının tespit edilmesi yönünde savcılıktan gelen talebi kabul etti. Ancak Veliaht Prens hakkında henüz resmi bir soruşturma başlatılmış değil. Tam da Prens’in G-20 zirvesi için Arjantin’e indiği gün, yargıç Ariel Lijo’nun ofisi Arjantin Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye, Yemen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden bilgi almasını talep etmişti. Dava açılsa bile, Buenos Aires’teki mahkemeden Veliaht Prens hakkında kısa bir süre içerisinde karar çıkması beklenmiyor.

‘EN GÜÇLÜLER BİLE YASALARIN ÜZERİNDE DEĞİL’

HRW’nin Amerika Bölgesi İdari Direktörü José Miguel Vivanco, “Suudi Veliaht Prens büyükelçilikte mi saklanıyor?” başlığıyla kaleme aldığı yazısında şöyle dedi:

“Muhammed bin Selman’ın neden büyükelçiliğe gittiği konusunda emin değiliz. Ancak akıllı biriyse, olası bir cezai soruşturmanın sonuçlarıyla ve kendi yasal yükümlülükleriyle ilgili yasal danışmanlık almıştır. Suudi Arabistan’dan ayrılmayı planladığı her durumda bu tür görüşmeler yapmak isteyecektir. Çünkü bu haftaki gelişmeler, en güçlünün bile yasaların üzerinde olmadığını gösterecek. Bu arada Buenos Aires’teki liderler, hakkında savaş suçu ve işkenceden soruşturmas açılabilecek birinin sırtını sıvazlarken iki kere düşünmeli.”

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Tam o an
Tam o an!
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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