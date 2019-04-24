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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.04.2019 - 01:49, Son Güncelleme:

Bomba iddia... Trump destek bulamadı

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Bomba iddia... Trump destek bulamadı

ABD yönetiminin Suriye'den askerlerini çekerken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'de kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği bulamadığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü.

Haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydettiği belirtildi.

Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı kaydedilirken, ABD'li yetkililerin ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

ABD'NİN ÇEKİLMESİ

ABD'nin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

Çoğu Avrupa ülkesinin içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece DEAŞ ile mücadelede yer almak istediği, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemediğine dikkati çekilirken, bazı ülkelerin ABD'nin Suriye'deki stratejisinin detaylarını açıklamasını beklediği, diğer bazı ülkelerin ise askeri operasyonlardan ziyade sadece insani yardım konularında destek verebileceğini ifade ettiği iddia edildi.

Diğer taraftan ABD'nin Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar yapma talebinde bulunduğu savunuldu. Trump yönetiminin müttefik ve ortaklarından YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarla ilgili aradığı desteği bulamamasının, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini de karmaşıklaştırdığına vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"

ABD'nin Avrupa'dan aradığı desteği bulamaması, dikkatleri Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye ile yaptığı görüşmelere çevirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ABDli bir savunma yetkilisi, "Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var." ifadesini kullandı.

Trump, aralık ayında Suriye'den tüm Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Resmi rakamlara göre, ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha sonra bu askerlerin küçük bir kısmının ülkede kalacağını ve ağırlıklı olarak NATO ortaklarından oluşan bir gözlem gücünün kurulacağını duyurmuştu. Trump da sosyal medya hesabından, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bir bölgenin kurulacağını açıklamıştı.

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