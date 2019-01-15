Bolsonaro firari solcu militanı iade edecek
İtalyan eski radikal solcu militan Cesare Battisti (64) Bolivya’da yakalandı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, İtalya’da 1970’lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkûm edilen Battisti’nin, İtalyan müfettişlerden oluşan özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya’da gözaltına alındığını yazdı.
Battisti’nin önce Brezilya’ya götürüleceği, oradan da İtalya’ya iade edileceği belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Battisti’nin “İtalya’nın diplomatik misyonlarının yanı sıra Bolivyalı ve Brezilyalı yetkililerinin kararlı çabaları sonucu yakalandığını” belirtti. Brezilya’da 1 Ocak’ta göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın 2010’da sığınma hakkı tanıdığı Battisti’yi, İtalya’ya iade etme sözü vermişti. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
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