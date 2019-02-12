Böceklerin sonu mu geldi
Bilim insanlarının son araştırması, nesli tükenen veya tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların arasına memeli ve sürüngenlerden sonra kınkanatlıları da soktu. Araştırmaya göre tarım ilaçları nedeniyle böcek türlerinin önemli kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...
Dünyada sayı olarak en çok bulunan tür olan böceklerin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken araştırma, saygın bilim dergisi Biological Conservation’da yayımlandı. Araştırmada, tarımda kullanılan ‘yok edici’ ilaçlar yüzünden doğada böcek türlerinin giderek azaldığı, bunun çevreye etkisinin ise kalıcı ve yıkıcı olabileceği ifade edildi. Dünyada bulunan böcek türlerinin yüzde 40’ının nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, üçte birinin sayılarının ise giderek azaldığını vurgulayan bilim insanları, ekosistemin sağlıklı işlemesi için böcek varlığının çok önemli olduğuna da dikkat çekti. Almanya ve Porto Riko’daki böcek nüfusunun çökmeye yakın olduğunu gösteren akademik çalışmanın ardından yayımlanan araştırma, sorunun yerel değil küresel ölçekte olduğunu gözler önüne serdi.
Biological Conservation dergisindeki makalede, böceklerin ‘yok olma tehlikesiyle’ ilgili, “Gıda üretme şeklimizi değiştirmememiz durumunda, böcekler birkaç on yıl içinde tamamen yok olma yoluna girecek” ifadesi yer aldı.
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