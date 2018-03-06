Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>BMGK'dan 'acil toplantı' kararı

    BMGK'dan 'acil toplantı' kararı

    AA
    06.03.2018 - 19:50 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de “uygulanamayan” ateşkes kararını görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

    Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine, BMGK yarın kapalı oturumda Suriye'de 30 gün insani ateşkes kararının yürürlüğe girmesini görüşecek.

    İngiliz diplomat Stephen Hickey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve Birleşik Krallık'ın BMGK'nin 2401 sayılı kararının uygulanmasının “başarısız olduğunu” ve bu konuyu görüşmek için “acil toplantı” talebinde bulunduklarını duyurdu.

    ATEŞKES KARARI

    BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmesizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

    Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

    İNSANİ KRİZİ

    Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

    İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: BMGK , suriye , ateşkes
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri