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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM’den Irak’a çağrı

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BM’den Irak’a çağrı

BM, Irak’ta güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesi ile derinleşen kriz konusunda ‘şiddet kullananlardan hesap sorulması’ çağrısında bulundu.

IRAK’ta önceki gece güvenlik güçlerinin göstericilere ateş etmesi ve 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün sakin bir pazar günü yaşandı. Başkent Bağdat’ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ancak ülke genelinde görece sükûnet hâkimdi. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu. UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, “Bunun (şiddet) durması gerekir” dedi. Hennis-Plasschaert, gösterilerde şiddet kullananlardan hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.

Irak’ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim’den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan, gösterilerin başından bu yana 8’i güvenlik görevlisi 104 kişinin öldüğünü, 6107 kişinin de yaralandığını açıkladı. Maan ayrıca, şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi ve ölümlerden “kötü niyetli elleri” sorumlu tuttu.

BAĞDAT VALİSİ İSTİFA ETTİ

Irak’ta Bağdat Valisi Felah el Cezairi’nin istifa ettiği açıklandı. Bağdat İl Meclisi’nin valinin istifa dilekçesi üzerine yaptığı oylamada 59 il meclis üyesinin oybirliğiyle istifa kabul edildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ise yolsuzluğun terör kadar tehlikeli olduğunu ve “yolsuzluk devleri” olarak adlandırdığı kesimle mücadele edeceklerini söyledi. Halbusi, “Yolsuzluk da terör gibi bir musibettir, yolsuzluk Irak’ın ve Iraklıların geleceğini tehlikeye atmaktadır. Irak geçtiğimiz yıllarda iki sorunla karşılaştı, bunlardan biri terör diğeri yolsuzluktu. Nasıl ki terörle mücadele ettik, yolsuzluk devleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

TALEPLERE YÖNELİK İLK PAKET

Irak hükümeti, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde dile getirilen taleplere yönelik paket açıkladı. Buna göre, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik verilmesi, valilerin kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için komiteler kurması yönünde karar alındı.

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