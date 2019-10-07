BM’den Irak’a çağrı
BM, Irak’ta güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesi ile derinleşen kriz konusunda ‘şiddet kullananlardan hesap sorulması’ çağrısında bulundu.
IRAK’ta önceki gece güvenlik güçlerinin göstericilere ateş etmesi ve 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün sakin bir pazar günü yaşandı. Başkent Bağdat’ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ancak ülke genelinde görece sükûnet hâkimdi. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu. UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, “Bunun (şiddet) durması gerekir” dedi. Hennis-Plasschaert, gösterilerde şiddet kullananlardan hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.
Irak’ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim’den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan, gösterilerin başından bu yana 8’i güvenlik görevlisi 104 kişinin öldüğünü, 6107 kişinin de yaralandığını açıkladı. Maan ayrıca, şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi ve ölümlerden “kötü niyetli elleri” sorumlu tuttu.
BAĞDAT VALİSİ İSTİFA ETTİ
Irak’ta Bağdat Valisi Felah el Cezairi’nin istifa ettiği açıklandı. Bağdat İl Meclisi’nin valinin istifa dilekçesi üzerine yaptığı oylamada 59 il meclis üyesinin oybirliğiyle istifa kabul edildi.
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ise yolsuzluğun terör kadar tehlikeli olduğunu ve “yolsuzluk devleri” olarak adlandırdığı kesimle mücadele edeceklerini söyledi. Halbusi, “Yolsuzluk da terör gibi bir musibettir, yolsuzluk Irak’ın ve Iraklıların geleceğini tehlikeye atmaktadır. Irak geçtiğimiz yıllarda iki sorunla karşılaştı, bunlardan biri terör diğeri yolsuzluktu. Nasıl ki terörle mücadele ettik, yolsuzluk devleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.
TALEPLERE YÖNELİK İLK PAKET
Irak hükümeti, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde dile getirilen taleplere yönelik paket açıkladı. Buna göre, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik verilmesi, valilerin kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için komiteler kurması yönünde karar alındı.
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