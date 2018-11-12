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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.11.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

BM ve AB'den Gazze uyarısı: Devasa bir trajediye dönüşebilir

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BM ve AB'den Gazze uyarısı: Devasa bir trajediye dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki gerilimin bir an önce engellenmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde devasa bir trajediye dönüşecek bir savaşın başlayabileceği uyarısında bulundu. BM'nin açıklamasının hemen ardından da Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, tüm şiddet içerikli faaliyetlerin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

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  • İsrail Gazzeye hava saldırısı düzenledi
  • İsrail Gazzeye hava saldırısı düzenledi
  • İsrail Gazzeye hava saldırısı düzenledi
  • İsrail Gazzeye hava saldırısı düzenledi
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Guterres, Paris'te bulunan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezinde France24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Gazze hakkındaki soruya cevap veren Guterres, "Öncelikle (Gazze'deki son gelişmeler) aşırı derecede kaygı veren bir durum. Tarif edilemez bir trajedi. Gazze halkının çektiği zorluklar tasvir edilemez. Ben kendim birkaç ay önce Gazze'deydim. Gelecekten umudu olmayan çok sayıda mahkumun bulunduğu devasa bir hapishane gerçekten." dedi.

"Umuyorum gerilim sona erer. Aksi takdirde Gazze'de yeni bir savaş başlayacak ve devasa bir trajediyle karşı karşıya kalacağız. Bunun önüne mutlaka geçilmeli." diyen Guterres, BM'in yapısı ve BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) reforma gidilmesi çağrılarına değindi. Guterres, dünyanın artık Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi çift kutuplu veya daha sonra 1990'lardaki gibi ABD hegemonyasında tek kutuplu olmadığını söyledi.

Guterres, "Hala 20'nci yüzyılda olan kuruluşlar ve mantaliteye sahibiz. Çok taraflı kuruluşların 21'nci yüzyılın zorluklarıyla mücadele edecek hale getirilmesi gerekir. BM'de bir reforma gidilmesi benim yapabileceğim bir şey değil, üye ülkelerin takdirine kalmış bir konu bu." ifadesini kullandı.

BMGK'nin 2. Dünya Savaşı sonrasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulduğunu vurgulayan Guterres, "BMGK'nin bugünün dünyasıyla uyuşmadığı açıktır. Bu durum huzursuzluk yaratıyor, üye ülkeler arasında huzursuzluğa neden oluyor. Sanıyorum her geçen gün daha fazla çok taraflı karar mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Guterres, Yemen'deki durumu örnek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün dünya daha çatışmacı ve daha karmaşık ve bölgesel güçler artık büyük güçlerin kontrolünde değil. Yemen'de ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin yani BMGK daimi üyeleri çatışmaların durması konusunda hemfikir. Fakat bugüne kadar bir sonuca varılamadı. Bence kimseye faydası olmayan bir savaş, herkesin kaybettiği, insani açıdan yıkıcı sonuçları olan bir savaş. Biz burada ateşkesi başaramadık. Açıkçası, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hala Hudeyde'yi alabileceklerini düşünüyorlar. Bu bizi aşırı derecede kaygılandırıyor."

BM ve ABden Gazze uyarısı: Devasa bir trajediye dönüşebilir

AB'DEN DE AÇIKLAMALA GELDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tırmandığına dikkati çekilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı.

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