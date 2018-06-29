BM’den Dera’da felaket uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM’den Dera’da felaket uyarısı
GeriDünya BM’den Dera’da felaket uyarısı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
29.06.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

BM’den Dera’da felaket uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM’den Dera’da felaket uyarısı

Suriye’nin güneyinde muhaliflerin denetimindeki Dera bölgesine Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları yoğunlaşırken endişeler de artıyor. En az 120 bin sivil Golan Tepeleri ve Ürdün sınırına göç ederken, BM 'insani felaket' uyarısı yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı, “Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle lanetliyoruz” dedi.

MERKEZİ İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim operasyonlarının başlamasından bu yana en az 120 bin sivilin Ürdün ve İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne doğru göç ettiğini bildirdi. Muhalif Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları bu sayıyı en az 150 bin olarak aktardı. Can kayıplarıyla ilgili olarak Gözlemevi, rejim güçlerinin geçen çarşamba ve perşembe günleri bölgeye yaptığı hava saldırılarında 49 kişinin öldüğünü duyurdu. Kuruluş, 20 Haziran’dan bu yana bölgedeki sivil can kaybının da 96 olduğunu aktardı. Çatışmalarda ise 67 rejim yanlısı ve 54 muhalif hayatını kaybetti. Alman basınında ise saldırılara Rus uçaklarının da katıldığı öne sürüldü.

‘KAPANA KISILDILAR’
Saldırıların şiddetlenmesi üzerine Birleşmiş Milletler’den (BM) gelişmelerle ilgili önemli uyarılar geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Suriye’nin Dera ilinde tırmanışa geçen çatışmaların felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Dera’da çatışan tüm taraflara şiddete son verme ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı. Binlerce sivilin Suriye rejimi ve destekçileriyle diğer grupların arasında kapana kısıldığını belirten Hüseyin, Suriye’deki sivillerin çeşitli taraflarca “piyon” olarak kullanılmaya devam ettiğinin altını çizdi.

BM’den Dera’da felaket uyarısı

İSRAİL VE ÜRDÜN
Gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta’daki “utancın” ardından, şimdi de Dera’daki sivillerin aynı kaderle karşı karşıya kaldığını kaydeden Hüseyin, “Şimdi de bir başka sözde gerginliği azaltma bölgesi, büyük ölçekli sivil kayıpların meydana gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çılgınlık sona ermeli” değerlendirmesinde bulundu. Bu arada İsrail ve Ürdün hükümetleri sığınmacıları ülkelerine kabul etmeyeceklerini duyurdu. Fransız AFP ajansına göre İsrail ordusu, sığınmacıların Golan Tepeleri’ne alınmayacağını açıkladı. Bununla beraber İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye tarafında muhaliflerin denetimindeki dört sığınmacı kampına 300 çadır, kıyafet, tıbbi malzeme ve 13 ton gıda yardımı sevk edildiği bildirildi.

BİLGİ NOTU
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Dera’da ‘Güney Cephesi’ adı altında yarısından fazlası ABD ve Ürdün’den yardım alan 30 bin civarında silahlı muhalif güç var. Kuruluş, terör örgütleri DEAŞ’ın bin, El Kaide bağlantılı HTŞ’nin de bölgede birkaç yüz civarında silahlı unsuru olduğu tahmininde bulunuyor. 

BM’den Dera’da felaket uyarısı

BUGÜNE NASIL GELİNDİ
Suriye’nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya’nın Mayıs 2017’de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya, ABD ve Ürdün de, Dera ve Kuneytra’yı özel bir anlaşma kapsamına aldı. ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesti.      

ABD’nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran’da Dera’ya operasyon başlattı.     

Moskova da geçen çarşamba, ülkenin güneyinde ABD ve Ürdün ile müzakere ettikleri özel anlaşmaya tabi ateşkes rejiminin sona erdiğini duyurdu. Rus tarafı, muhaliflerin ateşkese uymadığını öne sürdü.

BM yetkilileri de gelişmeler üzerine Dera’da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini bildirdi. 

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye rejiminin Dera ve Kuneytra vilayetlerinde ilan edilen gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarındaki artıştan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek, “Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Aksoy, “Bundan büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi bir çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre’de yürütülen çabaları baltalamaktadır. Saldırıların derhal durdurulması için Astana mutabakatının diğer garantörlerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay çıktı

Gazeteyi kana bulayan cani

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

BM’den Dera’da felaket uyarısı