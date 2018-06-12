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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.06.2018 - 00:37, Son Güncelleme:

BM uyardı: ‘2.5 milyon kişi sınıra dayanabilir’

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BM uyardı: ‘2.5 milyon kişi sınıra dayanabilir’

Rejimin eline geçen yerlerden gelen kişilerin İdlib’de toplanmasının ardından Suriye rejiminin buraya saldırılarını arttırması BM’yi endişelendirdi. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, 2.5 milyon kişinin Türkiye sınırına dayanacağından endişe duyduklarını söyledi.

SURİYE’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinin nüfusu, diğer bölgelerden çıkarılan savaşçıların ve ailelerinin gelmesiyle giderek artarken, Rusya ve Suriye’nin de bölgeye yönelik hava saldırılarını artırması Türkiye’ye doğru yeni bir göç krizini tetikliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis dün, “2.5 milyon insanın yerlerinden olup Türkiye’ye yönelmesinden endişe duyuyoruz. Bu insanların (Suriye içinde) gidecekleri başka hiçbir yer yok” dedi. İdlib nüfusu, Suriye rejimiyle yaptıkları anlaşma sonucu Halep ve Suriye’nin banliyösü Doğu Guta’dan ayrılan muhaliflerin, DEAŞ üyelerinin ve yakınlarının gelmesiyle yükselmişti.

KÖYE HAVA SALDIRISI
Rejim karşıtlarının İdlib’de toplanmasıyla Suriye ordusu ve müttefiki Rusya’nın operasyonları bu bölgeye yoğunlaştı. İdlib’deki nüfusun yüzde 60’ını yerlerinden edilenler oluşturuyor. Moumtzis, önceki gün 11 kişinin öldüğü ve 1 çocuk hastanesinin vurulduğu saldırıya işaret etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de geçen perşembe gecesi İdlib’in bir köyüne düzenlenen hava saldırıları sonucu en az 44 kişinin öldüğünü, bunun bölgede bu yıl içinde düzenlenen en çok can kaybına sebep olan saldırı olduğunu ifade etmişti. Gözlemevi, saldırıyı muhtemelen Rus uçaklarının düzenlediğini bildirmişti. BM Koordinatörü Moumtzis, İdlib’de çıkacak büyük bir muharebenin, Halep’in doğusunda ve Doğu Guta’da yaşanan çatışmalardan “çok daha karmaşık ve kanlı” olabileceğini ifade etti. Moumtzis, DEAŞ ve diğer militan grupların İdlib’deki nüfusa karışmış olduğunu ve bunun durumu “son derece patlayıcı” hale getirdiğini de ekledi. İdlib için “askeri bir çözüm göremiyoruz” diyen Moumtzis, “Suriye’de henüz en kötü krizi görmemiş olabiliriz” diyerek meselenin ciddiyetine işaret etti. 

GUTERRES’DEN ÇAĞRI
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, İdlib’e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu belirtti ve soruşturma çağrısı yaptı.

BM uyardı: ‘2.5 milyon kişi sınıra dayanabilir’

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