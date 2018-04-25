BM: Doğu Guta’ya halen erişim yok
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta’da yaklaşık 200 bin sivilin kaldığını, rejimin BM’ye halen bölgeye erişim izni vermediğini bildirdi.
WFP Suriye Direktörü Jakob Kern, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, milyonlarca Suriyeli sivilin yaşadığı İdlib’e yönelik yapılacak bir saldırının sonuçlarının Halep, Rakka ve Doğu Guta’ya göre çok daha büyük felaketlere yol açacağı uyarısında bulundu.
Kern, Doğu Guta’da hâlâ yaklaşık 200 bin sivilin yaşadığını, 150 bin kişinin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını anımsatarak, Doğu Guta halkına acil gıda ulaştırmak için bir kez daha erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.
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