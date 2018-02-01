‘Bizi korkutan saldırıların kınanmaması’

İSLAM Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, PYD/PKK yandaşlarının Avrupa’daki camilere gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Son haftalarda saldırıların oldukça yoğunlaştığını ifade eden Altaş, şöyledi dedi: “Son olarak salı gecesi Aachen şehrinde bulunan Eyüp Sultan Cemiyetimizin camları kırılmış ve tabelasına zarar verilmiştir. Aynı vakitlerde Viersen şehrinde bulunan başka bir cemiyetimize PKK mensupları tarafından yazıldığı anlaşılan bir not bırakılmıştır. Almanya’nın yanı sıra Avrupa’nın diğer ülkelerinde de saldırılarda artış görülmektedir. Pazartesi günü Fransa’nın Bordeaux şehrinde teşkilatımıza ait bir diğer müessesenin duvarlarına boyayla ‘Afrin’, ‘İntikam’ gibi yazılar yazılmıştır. Geçen haftalarda bunun gibi başka saldırılar da söz konusu olmuştu.”

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

“Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız. Daha kötü olayların yaşanması an meselesidir. Bu saldırılara karşı kamuoyundan en ufak bir tepki yükselmemesi bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir kınama söz konusu olmamıştır. Anlaşılan, terör örgütü mensuplarınca sistematik olarak Müslümanlara ve İslami kuruluşlara saldırılar düzenlenmesi ve Almanya dışındaki çatışmaların ülke içine taşınması kamuoyunu hiç ama hiç ilgilendirmemektedir.”

CİDDİYETLE YAKLAŞMIYORLAR

“Son olarak, emniyet birimleri ve siyasetin bu saldırılara ciddiyetle yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Maalesef terör örgütlerinin Almanya’da hiçbir engellemeye maruz kalmadan gösteri ve terör propaganda yapabildiklerini müşahede etmekteyiz. Öte yandan PKK terörüne karşı mücadele edilmesi gerektiğini savunan insanların hedef gösterilerek susturulduğunu görmekteyiz. Bu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlarla alay etmek anlamına gelir.”